لعشاق الكرة.. ثبت تردد قناة المغربية الرياضية بآخر تحديث (يناير 2024) على جميع الأقمار الصناعية المتاحة

يبحث الكثيرون من عشاق كرة القدم في المغرب والوطن العربي عن تردد قناة المغربية الرياضية الجديد، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر القنوات الرياضية في المغرب، وتحظى بشهرة استثنائية بين عشاق الرياضة في المغرب وشمال إفريقيا بشكل عام، فيما يلي تردد قناة المغربية الرياضية 2024 على جميع الأقمار الصناعية، بما في ذلك النايل سات والعرب سات وغيرها من الأقمار الصناعية المتاحة.

لمحة عن قناة المغربية الرياضية

تقدم القناة تشكيلة واسعة من البطولات والمنافسات الرياضية على مستوى الوطن العربي والعالم بأسره، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 ودورة الألعاب الأولمبية في باريس، كما تحمل القناة حقوق عرض مباريات المنتخب المغربي والأندية المغربية في البطولات القارية والعالمية، مما يجعلها شديدة الشعبية بين محبي الساحرة المستديرة.

التفاصيل التقنية للتردد الجديد لقناة المغربية الرياضية على الأقمار الصناعية بآخر تحديث 2024

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات:

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة المغربية الرياضية على الهوت بيرد:

التردد: 10873.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الحديث للقناة على العرب سات:

التردد: 12683.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة المغربية الرياضية على اليوتلسات:

التردد: 11618.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

يذكر أن قناة المغربية الرياضية تبث برامجها والمباريات التي تنقلها بجودة عالية الدقة، ولكن يمكن أن تعمل دون أية مشاكل عند استقبالها على أجهزة التلفاز القديمة أو أجهزة الاستقبال العادية.