مسابقة المعلمين الجديدة 2024…تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

مسابقة المعلمين الجديدة 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة المعلمين والتي تسعى من خلالها على تعيين 11 ألف و114 معلم مساعد، للصفوف الأولى الإبتدائية للعام الدراسي 2024-2025، في جميع محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في مسابقة المعلمين 2024 والأوراق والشروط المطلوبة….

مسابقة المعلمين الجديدة 2024

حيث تسعى وزارة التعليم على تعيين فيما يقرب من 12 ألف معلم في جميع مدارس الجمهورية،وذلك كم خلال مسابقة المعلمين الجديدة 2024 لسد فجوة العجز التي تعاني منها الوزارة خلال السنوات الماضية، وأكد وزير التربية ووالتعليم خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية إلى المسابقة متاحة أمام الجميع من المعلمين من شتى أنحاء الجمهورية، ولكن يجب على المتقدمين الإلتزام بالشروط الآتية:

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام في وقت الإعلان عن المسابقة.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير مقبول فأعلى.

ألا يكون حكم على المتقدم في قضايا مخلة بالشرف.

كما يجب ألأ يكون المتقدم لديه وظيفة أخرى.

وأخيراً أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

يجب على المتقدم تقديم الطلب على الموقع الرسمي للج

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024