الشغل في السعودية والقبض بالدولار.. وظائف شاغرة في وزارة الطاقة لكلا الجنسين 

أعلنت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة والمتوفرة لديها، والتي تشمل وظائف إدارية وهندسية شاغرة لكلا الجنسين، من حملة مختلف الشهادات سواء البكالوريوس والماجستير وأيضا لحملة الدبلوم، للعمل في عدد من التخصصات بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

حيث أوضحت وزارة الطاقة في الإعلان الخاص بها، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مكتب.

– أخصائي أول قياس أداء.

– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية.

– عدد واحد مهندس تنظيم تخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.

– محلل شراكات إستراتيجية.

– خبير جودة.

– أخصائي منظمات دولية.

– أخصائي أول مشتريات.

– خبير أول منظمات دولية.

– أخصائي أول شراكات إستراتيجية.

التقديم على الوظائف

ويعد التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف الخاص بالوزارة، وذلك بدءا من تاريخ اليوم.

وللتقديم ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بشروط الوظائف المعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

. كما أعلنت أيضا وزارة الطاقة عن طرح عدد (53) وظيفة أخرى شاغرة لحملة كل من (الدبلوم،، البكالوريوس) وتشمل تلك الوظائف عدد 8 منها لا تتطلب عنصر الخبرة، وذلك للعمل في العديد من المناطق بالمملكة ومنها (الرياض، جدة، أبها، الشرقية، الخفجي، تبوك، بريدة)

وتلك الوظائف المتاحة هي على النحو التالي:-

– وظائف إدارية

– وظائف هندسية

– وظائف مراقبين

– وظائف تقنية

المؤهلات المطلوبة للتقدم لشغل تلك الوظائف

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى



مناطق العمل بالوظائف التي أعلنت عنها وزارة الطاقة

الرياض، جدة، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي

طريقة التقديم للوظائف المعروضة بالوزارة

لكيفية التقديم والتعرف على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا