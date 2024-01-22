شاهد بالمجان .. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر المجانية اليوم على الأقمار الصناعية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر؟ من أبرز الأسئلة التي يرددها متابعي كرة القدم، وخصوصاً بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث أعلنت قناة الجزائرية الأرضية عن نقلها لـ 17 مباراة مجاناً منها المباريات الخاصة بالمنتخب الجزائري، لذلك تكثر الأسئلة حول هل ستنقل مباراة اليوم بين منتخب مصر والرأس الأخضر أم لا؟، وفيما هو آت نوضح لكم حقيقة الأمر والمباريات التي تنقلها القناة، وكذلك موعد مباراة مصر والراس الاخضر والقنوات الناقلة لها فضلاً تابعونا.

هل قناة الجزائر تنقل مباراة مصر والراس الاخضر؟

تقوم قناة الجزائرية الأرضية ببث 17 مبارة عبر شاشاتها ومن بينهم كافة المباريات التي يخوضها المنتخب الجزائري، ولكن لن تقوم القناة ببث مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، حيث أن المباريات التي تنقلها القناة هي كالتالي:

نقلت القناة المبارة الافتتاحية التي أقيمت السبت الماضي بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

كما نقلت الجولة الأولى بين منتخب مصر وموزمبيق.

ومباراة الجزائر و انجولا.

مبارة بوركينا فاسو وموريتانيا.

مباراة زامبيا والكونغو الديمقراطية.

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار.

نقلت مبارة السنغال والكاميرون.

ونقلت مباراة الجزائر وبوركينا فاسوا.

مبارة الجزائر وموريتانيا.

كما ستقوم ببث مباراتين في الدور الـ 16، ومبارتين في الربع النهائي، ومبارتي للدور النصف النهائي، ومبارتي تحديد المركز الثالث والرابع وكذلك المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر والراس الاخضر والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعتها على قناة BeIN Sports MAX 1:

التردد 12604.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 3/2.

التشفير مشفرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر المجانية

تقوم عدد من القنوات ببث مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، وهذه المباريات هي كالتالي:

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي هسباسات 30 درجة غرباً.

التردد 12437.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة Sport TV

القمر الصناعي Hispasat 30 W.

التردد 12207.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة 5Live HD

القمر الصناعي Amos 4W.

التردد 11103.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة 5Sport hd