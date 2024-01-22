هل قناة الجزائر تنقل مباراة مصر والراس الاخضر؟ + موعد مباراة مصر والراس الاخضر والقنوات الناقلة

هل قناة الجزائر تنقل مباراة مصر والراس الاخضر؟ من أبرز الأسئلة التي يرددها متابعي كرة القدم، وخصوصاً بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث أعلنت قناة الجزائرية الأرضية عن نقلها لـ 17 مباراة مجاناً منها المباريات الخاصة بالمنتخب الجزائري، لذلك تكثر الأسئلة حول هل ستنقل مباراة اليوم بين منتخب مصر والرأس الأخضر أم لا؟، وفيما هو آت نوضح لكم حقيقة الأمر والمباريات التي تنقلها القناة، وكذلك موعد مباراة مصر والراس الاخضر والقنوات الناقلة لها فضلاً تابعونا.

هل قناة الجزائر تنقل مباراة مصر والراس الاخضر؟

تقوم قناة الجزائرية الأرضية ببث 17 مبارة عبر شاشاتها ومن بينهم كافة المباريات التي يخوضها المنتخب الجزائري، ولكن لن تقوم القناة ببث مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، حيث أن المباريات التي تنقلها القناة هي كالتالي:

نقلت القناة المبارة الافتتاحية التي أقيمت السبت الماضي بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

كما نقلت الجولة الأولى بين منتخب مصر وموزمبيق.

ومباراة الجزائر و انجولا.

مبارة بوركينا فاسو وموريتانيا.

مباراة زامبيا والكونغو الديمقراطية.

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار.

نقلت مبارة السنغال والكاميرون.

ونقلت مباراة الجزائر وبوركينا فاسوا.

مبارة الجزائر وموريتانيا.

كما ستقوم ببث مباراتين في الدور الـ 16، ومبارتين في الربع النهائي، ومبارتي للدور النصف النهائي، ومبارتي تحديد المركز الثالث والرابع وكذلك المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر والراس الاخضر والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعتها على قناة BeIN Sports MAX 1: