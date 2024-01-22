نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024+ رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة

زادت عمليات البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول معرفة نتائج الطلاب في سلطنة عمان التي أوشكت ظهورها على الإقتراب، مع العلم أن هذه الإمتحانات بدأت مع مطلع شهر يناير الجاري، وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على النتيجة الخاصة بهم، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نشكفها لكم في السطور التالية.

اعلان نتائج الطلاب في سلطنة عمان 2024

أوضحت وزارة التعليم العمانية، أن نتائج الطلاب في سلطنة عمان مازالت قيد عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة، التي من المتوقع بعدها بأن يتم إظهار النتيجة لجميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بعمان، مع مراعاة بأنه يمكن الحصول على النتيجة عبر البوابة الرسمية لسلطنة عمان التعليمية، وهي بوابة تمكن كل ولي أمر من الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب.

كيفية الإستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-