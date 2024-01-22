التموين تعلن مواعيد معارض أهلاً رمضان 2024 وتوفير السلع بكميات كبيرة واسعار مخفضة

مواعيد معارض أهلاً رمضان 2024، تزامناً ع حلول الشهر الكريم بدأ الكثير من المواطنين يكثفون عمليات البحث من أجل معرفة أمامك ومواعيد فتح معارض أهلاً رمضان، حيث ينتظر الكثير من الناس المعارض بفارغ من الصبر لأن السلع تتوفر بالمعارض بأسعار مخفضة ويقوم بالإشراف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل هذا الغلاء وارتفاع الأسعار لجميع السلع الأساسية، تصل خصومات معارض أهلاً رمضان نحو 30% على أن تطبق الأسعار بجميع المعارض على مستوى الجمهورية، ويتم متابعة المعارض من قبل فريق من وزارة التموين لضبط الأسعار وعدم حدوث أي تلاعب، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة مواعيد معارض أهلاً رمضان 2024.

مواعيد معارض أهلاً رمضان 2024

حسب تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلاً رمضان سوف يتم التجهيز لها منذ عدة أشهر لتوفير جميع السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المواطنين بأسعار مخفضة، ويكون هناك عروض كبيرة على المعلبات ومنتجات الألبان والزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة و المسلي النباتي والشاي، ويوجد عروض هائله خصم 30% على ياميش رمضان والمكسرات بمختلف أنواعها، تنطلق معارض أهلاً رمضان منتصف شهر فبراير المقبل 2024 وتستمر لمدة شهر كامل وتنتهي في منتصف شهر مارس 2024 في اليوم الخامس من شهر رمضان.

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلاً رمضان 2024

لن يتبقى على انطلاق معارض أهلاً رمضان بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية سوى أيام معدودة، حيث تأتي الأسعار في معرض أهلاً رمضان 2024 على النحو التالي:.