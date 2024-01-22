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شروط الاستحاق في برنامج التأهيل الشامل في السعودية 1445 والفئات المستحقة
شروط الاستحاق في برنامج التأهيل الشامل في السعودية 1445
شروط الاستحاق في برنامج التأهيل الشامل في السعودية 1445، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة السعودية بالتعرف على شروط الاستحقاق في برنامج التأهيل الشامل في السعودية 1445، والذي يقدم العديد من الخدمات بعدد كبير من المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين، وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن عن تطوير برامج الدعم التي تقدمها للمواطنين والتي تسعى من خلالها أن تقدم الدعم اللازم في كافة التخصصات .
من هي الفئات المستحقة لدعم برنامج التأهيل الشامل في المملكة 1445
- الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية: والذين يعانون من صعوبات في الحركة أو فقدوا طرف من أطراف الجسد.
- الأشخاص الذين تعرضول إلى إعاقة بسبب حادث وفقدوا طرف من أطراف الجسد.
- الأشخاص الذين بعانون من إعاقة بصرية أو سمعية.
- كذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية.
شروط الاستحاق في برنامج التأهيل الشامل في السعودية 1445
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم التأهيل الشامل 1445، والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في السعودية إقامة دائمة.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة حتى لا يتم استبعاده من البرنامج.
- كما يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم الطلب على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.
- يجب على المتقدم أيضاً أن يكون له سجل صحي في إحدى مراكز الصحة المعتمدة في المملكة السعودية على ألا يقل عن 6 أشهر .