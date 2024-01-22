عرض اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية+ رابط ونسب القبول في وظائف العراق

تعتبر تعيينات وزارة التربية العراقية، من أهم المواضيع بحثًا في الفترة الأخيرة التي تم فتحها لنحو 50 ألف عقد داخل الوزارة، فضلاً عن أن هذه الوظائف تم إطلاقها من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية لكي يتمكن عشرات من الكوادر البشرية العراقية من التقديم إليها، وإلى الأن لم يتم صدور أي أنباء حول النتائج إلا سوى طريقة الإستعلام عنها وكذلك نسب القبول في الوظائف، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

عرض اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

يمكن بكل سهولة القيام بالإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية لجميع المتقدمين من مختلف المحافظات، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب لموقع وزارة التربية الإلكتروني.

بعدها يتم اختيار خدمة الإستعلام عن المسابقة.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

القيام بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

ليتم بعدها القيام بالضغط على أيقونة “بحث”.

وعليه يتم الحصول على جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين.

نسب تعيينات وزارة التربية العراقية

حددت وزارة التربية العراقية، بعض النسب لجميع الراغبين في التقديم بتعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-