فك الشفرة وحملها..تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على نايل سات الناقلة مباريات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية

رائج الآن على جوجل تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة التي تعمل بشكل قوي على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر قناة الجزائرية من انجح القنوات الرياضية، حيث تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف، وتحظى القناة على إعجاب ملايين الأشخاص من عشاق الساحرة المستديرة

تم تأسيس قناة الجزائرية الارضية الرياضية منذ أكثر من 15 عام ونجحت في مشوارها الرياضي في تقدم المحتوى الجديد والحصري التي لا تمتلك حقوق عرض سوى شاشتها، أصبحت قناة الجزائرية أكثر شهرة وانتشار في مختلف الدول العربية ودائماً يتم وضعها ضمن أهم القنوات الرياضية التي تنقل البث المباشر لمختلف البطولات، اليوم عبر التقرير التالي من المقال نستعرض لكم تردد قناة الجزائرية الارضية

تردد قناة الجزائرية الارضية

بعد أن قامت قناة الجزائرية بنقل مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية واستطاع الفريقين من تحقيق التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، أكدت القناة بأنها تقوم بنقل مباراة مصر ورأس الأخضر، وسوف تقوم القناة بنقل عدة مباريات قادمة من كأس الأمم الإفريقية 2024 ويمكن لمتابعي تلك البطولة تنزيل القناة الآن، بكل سهولة على الجهاز من خلال الرموز التالية:.

التردد 11680

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

رموز فك الشفر هي: 1100001100000000.

خطوات ضبط قناة الجزائرية الارضية المفتوحة

يبحث الملايين من الأشخاص عن تردد القناة وخطوات ضبطها على الجهاز من أجل متابعة أحداث لقاء مصر ورأس الأخضر في الأسبوع 3 من كأس الأمم الأفريقية التي تنقل على شاشة الجزائرية الارضية في الساعة 10 مساءً وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.