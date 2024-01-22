عاجل الان.. المالية تطلق رواتب موظفي الدولة لشهر يناير 2024 وتعديل سلم رواتب المعلمين وزارة التربية العراقية

أطلقت وزارة المالية العراقية، اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر يناير 2024 رواتب موظفي الدولة وجميع منتسبي القوات الأمنية للشهر الجاري، مع مراعاة بأن هذه الرواتب تم صرفها في الموعد الرسمي المعتاد دون أدنى تغيير فيه، هذا مع العلم أن هذه الرواتب تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، هذا مع العلم أن الرواتب تأتي كذلك بأخر زيادة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء العراقي.

صرف رواتب موظفي الدولة

وأكدت الوزارة في بيان لها مؤخرًا أن دائرة المحاسبة باشرت جميع الإجراءات الخاصة بتمويل الموظفين في الدولة، لكي يتم العمل على صرفها من قبل كافة المؤسسات العاملة في الدولة، هذا وأن الوزارة حددت الإنفاق المعني على كافة الوزارات والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بالوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة من أجل استكمال متطلبات تمويل رواتب الموظفين، مع الإلتزام بكافة الجداول الخاصة بالتمويل المعني في الدولة.

سلم رواتب المعلمين في العراق

يذكر أنه تم تعديل السلم الخاص برواتب المعلمين الجديد التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية، حيث إن هذا السلم شمل الحد الأدنى لكل راتب، وذلك بدون زيادة للمعلمين المتقاعدين، على أن تشملهم الزيادة المقرة من قبل وزارة المالية ومجلس الوزارة العراقي، في الفترة المقبلة وعند توفير التمويل اللازم من أجل الحصول عليها دون أدنى مشاكل أو عقبات تذكر.