أخبار النصر السعودي اليوم واستقبال حافل لكريستيانو رونالدو من الجماهير الصينية

أخبار النصر السعودي اليوم في البعثة الخاصة به التي غادرت إلي الصين واستقبال حافل من الجماهير الصينية للاعب العالمي المتألق كريستيانو رونالدو وغادر نادي النصر السعودي إلي الصين يوم الأحد وبمجرد وصول بعثة النصر السعودي تفاجأ كامل طاقم النادي بالاستقبال الحافل من الجماهير الصينية بمجرد دخول نادي النصر إلي صالة كبار الزوار في المطار وسبب مغادرة النصر السعودي إلي الصين هو جولة تحضيرية خاصة بالنادي مدتها عشرة أيام متواصلة .

أخبار النصر السعودي اليوم

آخر أخبار النصر السعودي التي تتداولها الصحف العالمية والعربية والدولية بوصول النصر السعودي للصين كما ذكرنا في بداية مقال اليوم وذلك لجولة تحضيرية خاصة بنادي النصر السعودي مدتها عشرة أيام وبمجرد وصول الفريق إلي الصين تم التقاط العديد من الصور للاعب العالمي كريستيانو رونالدو كما بادل أيضاً اللاعب العالمي الترحيب بكافة الجماهير الصينية التي كانت تلتقط له الصور المختلفة مع صور أيضاً لفريق نادي النصر السعودي وجاء الاستقبال الحافل للاعب العالمي كريستيانو رونالدو بسبب التكريم الذي حظي به منذ أيام في حفل تكريم جوائز غلوب سوكر .

آخر أخبار النصر السعودي

جاء ضمن أخبار النصر السعودي اليوم مقطع فيديو تم تداوله علي العديد من منصات التواصل الاجتماعي يعرض فيه اللاعب العالمي الأسطورة كرستيانو رونالدو ويظهر في مقطع الفيديو يحي المشجعين الذين استقبلوه بمجرد وصول حافلة نادي النصر السعودي كما أن البعثة الخاصة بفريق نادي النصر السعودي تأتي في أطار خوضه مباراتان بشكل ودي في مدينة شنغهاي وتلك المباراتان سيتم لعبهما في يوم 28 من شهر يناير الجاري .

النصر السعودي والبعثة الخاصة

بمجرد وصول نادي النصر السعودي إلي الصين تفاجأ نادي النصر السعودي بانتظار أعداد غفيرة من الجماهير الصينية مما دعي الأمن الصيني بوضع بعض من السياج الأمنية لكي ما يتم إبعاد الجماهير عن الممر الخاص بنادي النصر السعودي الذي سيمر به في صالة المطار كما أن بعثة نادي النصر كما ذكرنا ستلعب مباراتان وديتان يوم 28 من شهر يناير الجاري .

أخبار النصر السعودي اليوم تناقلتها العديد من الصحف العربية والدولية بعد أن وصل الفريق إلي الصين في بعثة خاصة به للعب مباراتان في يوم 28 يناير الجاري في مدينة شنغهاي وذلك ما تم عرض تفاصيله في مقال اليوم .