منصة مظلتي قوائم pdf… الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق حسب الاسم

الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، بعد أيام قليلة يتم الكشف بشكل رسمي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يتم تنزيل اسماء الدفعة السابعة، وهذا ما أكدت عليه هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل العراقية خلال الساعات الماضية، واليوم عبر الفقرات التالية من المقال نوضح لكم تفاصيل مهمة عن الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يحصل الكثير من المواطنين على دعم الرعاية الاجتماعية لكن هناك بعض المتقدمين يتم رفض طلبهم لعدم مطابقة الشروط، وهذا ما تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال هذه الفترة ولذلك تتأخر عملية إعلان المشمولين بالدفعة السابعة، حيث تحرص الوزارة على قبول أو رفض أي مواطن إلا بعد تحري الدقة والتأكد أنه من فئات الاستحقاق الأولى التي أعلنت عنها وزارة العمل من قبل، كما أن القبول يكون بشروط معينة لتحسين ظروف معيشة الأسر المتعففة وتوفير حياة كريمة لهم رغم التدهور الاقتصادي وتكون الشروط كما يلي:.

المواطنين المقيمين في العراق ومن أصل الجنسية العراقية.

عدم استفادة المتقدم من أي وسيلة دعم التابعة للتضامن الاجتماعية أو وزارة العمل.

عدم امتلاك المتقدمين أي أملاك أو أصول أو سجلات تجارية.

السن التي أعلنت عنه الوزارة للنساء يكون من 16 سنة وحتى 55 سنة والرجال من 18 سنة وحتى 60 سنة.

يمكن للمتقدمين من أبناء الشهداء والأيتام الحصول على دعم الرعاية.

المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرأة العراقية الأرملة والمطلقة.

رابط الاستعلام عن كشوفات pdf الدفعة الأخيرة

تحصلون على نتائج المقبولين في دعم الرعاية الدفعة السابعة حسب المحافظة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذا عليكم اتباع الخطوات التالية للاستعلام