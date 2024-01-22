وزارة التموين تكشف عن موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والفئات المستحقة والشروط

موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة خاصة في ظل الغلاء الذي يعاني منه عدد كبير من الأسر المصرية وعدم قدرتهم على شراء ما يلزمهم من مواد غذائية طوال الشهر، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 ، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية فتابعونا….

موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

ويبحث عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 ، والتي تعد من أكثر الأمور التي يتساءل عنها المواطنين بعدما ترددت الأخبار عن تصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن هذا الخبر.

إلا أن الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح خلال لقاء له على قناة “صدى البلد” أن الوزارة لم تعلن عن أي تصريحات عن إضافة المواليد خلال الآومن الأخيرة، وأضاف إلى أنه في حالة إصدار قرار بشأن إضافة المواليد سوف يتم نشره على موقع الوزارة وعلى القنوات الفضائية.

وخلال الحور تلقى “المصيلحي” مكالمة هاتفية من مواطن مصري، ووجه للوزير سؤال عن إضافة المواليد التي أعلنت عنه الوزارة فيما يقرب من عام ، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات إضافة المواليد وحتى الآن يتم فرز الطلبات المقدمة وإختيار الفئات الأولى بالرعاية، وخلال الشهور المقبلة سوف تقوم الوزارة بإضافة المواليد حتى يتم الصرف لهم مباشرة فور تطبيق القرار.

من هي الفئات الأولى لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة قد أعلنت من قبل عن الفئات الأولى لإضافة المواليد وهم: