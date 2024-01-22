شحن كوينز بيس eFootball 2024 ببلاش نزول بكج صمويل إيتو 102 وديفيد فيا 102 هدايا بالجملة مجاناً للجميع اي فوتبول 2024

تعتبرلعبة بيس أي فوتبول واحدة من الألعاب المميزة والشهيرة في العالم فهي واحدة من الألعاب المثيرة والمفضلة لمحبي كرة القدم حيث يقوم بلعبها الملايين ولذلك يبحث الكثير عن طريقة شحن الكوينز بيس خاصة بعد التحديث الأخير.

تحديث الخميس بيس اي فوتبول

قامت eFootball بإطلاق تحديث غير متوقع خلال شهر ديسمبر عبر الموقع الرسمي ويشمل هذا التحديث بكج يحتوي على لاعبين بارزين مثل رونالدو وميسي وماردونا ويمكنك الحصول على هذا البكدج عن طريق إكمال المهام اليومية وتنفيذ ضربات الجزاء وكسب النقاط اليومية.

شحن الكوين بيس في اي فوتبول عن طريق ID

هناك عدة طرق لشحن الكوين بيس ولكن أسهلهم واشهرهم الشحن عن طريق ID اللاعب حيث يمكنك شحن الكوين بيس عن طريق رقم ID الخاص بك باستخدام عدة خطوات أولها الدخول للموقع الرسمي للعبة على الإنترنت، ثم اختيار أيقونة MISSIONS ثم قم باختيار العدد المطلوب من الكوينزات التي ترغب في شحنها ثم اضغط على أيقونة الشراء واختيار وسيلة الدفع المناسبة ثم اكمل عملية السداد ليتم شحن الكوينز إلى حساب اللاعب بشكل فوري.

شحن كوينز بيس عن طريق تطبيق الهاتف

لشحن كوينز بيس عن طريق الهاتف يمكنك ذلك من خلال التطبيق الرسمي للعبة سواء كان اندرويد أو ايفون، حيث تقوم بالدخول على التطبيق و اختيار أيقونة المهام من الشاشة الرئيسية للعبة ثم النقر على خيار شحن الكوينز في اللعبة بعدها ادخل جميع البيانات المطلوبة وقم باختيار كمية الكوينز المطلوبة ثم انقر على أيقونة السداد واختيار وسيلة الدفع ثم استكمل عملية السداد ليتم شحن الكوينز إلى حساب اللاعب.

في النهاية عليك التأكد من استخدامك لطرق دفع آمنة وتحقق من مصداقيتها والبعد عن الطرق التي تنتشر على الإنترنت لتجنب وقوعك في مشاكل تقنية تخص اللعبة.