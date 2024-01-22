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جدول اجازات الفصل الدراسي الثاني 1445| موعد الإجازة المطولة الثانية 2024 وبداية الفصل الثالث بمدارس وجامعات السعودية

جدول اجازات الفصل الدراسي الثاني 1445| موعد الإجازة المطولة الثانية 2024 وبداية الفصل الثالث بمدارس وجامعات السعودية

adminمنذ 42 دقيقة
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أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات الترم الثاني1445 وذلك وفقاً لما تتضمنه التقويم الدراسي 1445- 2024 بعد التعديل، ونشير بالذكر أن جدول التقويم الدراسي بعد التعديل في السعودية 1445 يتضمن تواريخ إجازات الفصل الترم الثاني والثالث للمدارس والجامعات بالسعودية.

جدول إجازات الترم الثاني1445 يعد موضوعًا مهمًا للعديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، فبعد بضعة أيام ستبدأ الفصل الثاني، وبهذا التزام ستحصل الطلاب على أول إجازة طويلة هذا الفصل، من خلال هذا المقال، سنستعرض بالتفاصيل والتواريخ جدول إجازات المدارس في الفصل الثاني1445 في المملكة العربية السعودية وموعد بداية الفصل الدراسي الثالث.

جدول اجازات الترم الثاني

من خلال السطور التالية، نستعرض معكم متابعي البديل الإخباري وبشكل مفصل جدول اجازات الترم الثاني للمدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية بالتاريخ الميلادي والهجري:

الإجازةالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
إجازة نهاية أسبوع مطولة04/06/144517/12/2023
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني22/06/144504/01/2024
إجازة نهاية أسبوع مطولة16/07/144528/01/2024
إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني12/08/144522/02/2024

نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445

وبناءً على ما تم توضيحه عن إجازات الفصل الدراسي الثاني في السعودية، ينتهي الترم الثاني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام، وتنتهي ليبدأ يوم 3 مارس 2024 الفصل الدراسي الثالث والأخير في المملكة العربية السعودية.

موعد الإجازة المطولة الثانية 1445

تبدأ هذه الإجازة يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 4 فبراير 2024. تمنح هذه الفترة فرصة للطلاب للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم مع العائلة والأصدقاء.

جدول التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل

الحدثالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال وبداية اختبارات الدور الثاني26/01/144513/08/2023
بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول04/02/144520/08/2023
إجازة اليوم الوطني09/03/144524/09/2023
إجازة نهاية أسبوع مطولة18/04/144502/11/2023
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول02/05/144516/11/2023
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني12/05/144526/11/2023
إجازة نهاية أسبوع مطولة04/06/144517/12/2023
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني22/06/144504/01/2024
بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني02/07/144514/01/2024
إجازة نهاية أسبوع مطولة16/07/144528/01/2024
إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني12/08/144522/02/2024
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث22/08/144503/03/2024
بداية إجازة عيد الفطر18/09/144528/03/2024
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر06/10/144515/04/2024
إجازة نهاية أسبوع مطولة23/10/144502/05/2024
بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم04/12/144510/06/2024

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adminمنذ 42 دقيقة
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