جدول اجازات الفصل الدراسي الثاني 1445| موعد الإجازة المطولة الثانية 2024 وبداية الفصل الثالث بمدارس وجامعات السعودية
جدول اجازات الفصل الدراسي الثاني 1445| موعد الإجازة المطولة الثانية 2024 وبداية الفصل الثالث بمدارس وجامعات السعودية
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات الترم الثاني1445 وذلك وفقاً لما تتضمنه التقويم الدراسي 1445- 2024 بعد التعديل، ونشير بالذكر أن جدول التقويم الدراسي بعد التعديل في السعودية 1445 يتضمن تواريخ إجازات الفصل الترم الثاني والثالث للمدارس والجامعات بالسعودية.
جدول إجازات الترم الثاني1445 يعد موضوعًا مهمًا للعديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، فبعد بضعة أيام ستبدأ الفصل الثاني، وبهذا التزام ستحصل الطلاب على أول إجازة طويلة هذا الفصل، من خلال هذا المقال، سنستعرض بالتفاصيل والتواريخ جدول إجازات المدارس في الفصل الثاني1445 في المملكة العربية السعودية وموعد بداية الفصل الدراسي الثالث.
جدول اجازات الترم الثاني
من خلال السطور التالية، نستعرض معكم متابعي البديل الإخباري وبشكل مفصل جدول اجازات الترم الثاني للمدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية بالتاريخ الميلادي والهجري:
|الإجازة
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|04/06/1445
|17/12/2023
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|22/06/1445
|04/01/2024
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/07/1445
|28/01/2024
|إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|12/08/1445
|22/02/2024
نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445
وبناءً على ما تم توضيحه عن إجازات الفصل الدراسي الثاني في السعودية، ينتهي الترم الثاني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام، وتنتهي ليبدأ يوم 3 مارس 2024 الفصل الدراسي الثالث والأخير في المملكة العربية السعودية.
موعد الإجازة المطولة الثانية 1445
تبدأ هذه الإجازة يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 4 فبراير 2024. تمنح هذه الفترة فرصة للطلاب للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم مع العائلة والأصدقاء.
جدول التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال وبداية اختبارات الدور الثاني
|26/01/1445
|13/08/2023
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول
|04/02/1445
|20/08/2023
|إجازة اليوم الوطني
|09/03/1445
|24/09/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|18/04/1445
|02/11/2023
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|02/05/1445
|16/11/2023
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|12/05/1445
|26/11/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|04/06/1445
|17/12/2023
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|22/06/1445
|04/01/2024
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|02/07/1445
|14/01/2024
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/07/1445
|28/01/2024
|إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|12/08/1445
|22/02/2024
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|22/08/1445
|03/03/2024
|بداية إجازة عيد الفطر
|18/09/1445
|28/03/2024
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|06/10/1445
|15/04/2024
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|23/10/1445
|02/05/2024
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم
|04/12/1445
|10/06/2024
.