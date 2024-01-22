جدول اجازات الفصل الدراسي الثاني 1445| موعد الإجازة المطولة الثانية 2024 وبداية الفصل الثالث بمدارس وجامعات السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات الترم الثاني1445 وذلك وفقاً لما تتضمنه التقويم الدراسي 1445- 2024 بعد التعديل، ونشير بالذكر أن جدول التقويم الدراسي بعد التعديل في السعودية 1445 يتضمن تواريخ إجازات الفصل الترم الثاني والثالث للمدارس والجامعات بالسعودية.

جدول إجازات الترم الثاني1445 يعد موضوعًا مهمًا للعديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، فبعد بضعة أيام ستبدأ الفصل الثاني، وبهذا التزام ستحصل الطلاب على أول إجازة طويلة هذا الفصل، من خلال هذا المقال، سنستعرض بالتفاصيل والتواريخ جدول إجازات المدارس في الفصل الثاني1445 في المملكة العربية السعودية وموعد بداية الفصل الدراسي الثالث.

جدول اجازات الترم الثاني

من خلال السطور التالية، نستعرض معكم متابعي البديل الإخباري وبشكل مفصل جدول اجازات الترم الثاني للمدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية بالتاريخ الميلادي والهجري:

الإجازة التاريخ الهجري التاريخ الميلادي إجازة نهاية أسبوع مطولة 04/06/1445 17/12/2023 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 22/06/1445 04/01/2024 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/07/1445 28/01/2024 إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 12/08/1445 22/02/2024

نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445

وبناءً على ما تم توضيحه عن إجازات الفصل الدراسي الثاني في السعودية، ينتهي الترم الثاني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام، وتنتهي ليبدأ يوم 3 مارس 2024 الفصل الدراسي الثالث والأخير في المملكة العربية السعودية.

موعد الإجازة المطولة الثانية 1445

تبدأ هذه الإجازة يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 4 فبراير 2024. تمنح هذه الفترة فرصة للطلاب للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم مع العائلة والأصدقاء.

جدول التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال وبداية اختبارات الدور الثاني 26/01/1445 13/08/2023 بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول 04/02/1445 20/08/2023 إجازة اليوم الوطني 09/03/1445 24/09/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة 18/04/1445 02/11/2023 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 02/05/1445 16/11/2023 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 12/05/1445 26/11/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة 04/06/1445 17/12/2023 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 22/06/1445 04/01/2024 بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 02/07/1445 14/01/2024 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/07/1445 28/01/2024 إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 12/08/1445 22/02/2024 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 22/08/1445 03/03/2024 بداية إجازة عيد الفطر 18/09/1445 28/03/2024 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1445 15/04/2024 إجازة نهاية أسبوع مطولة 23/10/1445 02/05/2024 بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم 04/12/1445 10/06/2024

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