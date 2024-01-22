تردد القناه المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم.. قناه مجانية تنقل مباراة مصر وكا فيردي على نايل سات

يبحث ملايين المصريين الآن على تردد القناه المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، حيث يعد يسعى الجميع الآن معرفة تردد القناه المجانيه الناقلة لمباراة مصر وكاف فيردي التي تعد هي مباراة الأمل الأخير للمنتخب الذي لا يمتلك خيار غير الفوز لضمان الصعود إلى دور الـ16 وإكمال مسيرته في البطولة التي يعد هو سيدها من حيث عدد الفوز بها برصيد 7 بطولات.

تردد القناه المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

اشتعل محرك بحث جوجل خلال الساعات الحالية على تردد القناه المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر من قبل محبي وعاشقي كرة القدم في مصر نظرا لأهمية اللقاء الذي لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفراعنة، فقد ضمن منتخب كاف فيردي الصعود إلى دور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة بالكوت ديفوار بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز على المنخب الغاني العملاق في أولى مواجهته بالبطولة ثم تبعها بالفوز على المنتخب الموزمبيقي بثلاثية نظيفة، ويسعى المنتخب المصري للفوز على منتخب الرأس الأخضر والصعود معه دون النظر إلى مباراة موزمبيق وغانا والتي يمتلك بها كل طرف نقطة واحدة، بينما يمتلك المنتخب المصري نقطتين والفوز يضمن له الصعود مباشرة كثاني المجموعة.

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي اليوم

كما نعلم جميعا ان قناة بين سبورت الرياضية القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية في بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 عبر قناتها المشفرة، ولكن قناة الجزائرية الأرضية اعلنت شرائها لمجموعة من مباريات البطولة على رأسها مباريات المنتخب الجزاىري بالطبع وتؤكد كل المؤشرات والتقارير ان مباراة مصر وكاب فيردي ستنقل اليوم عبر شاشة القناة الجزائرية نظرا لأهميتها بالنسبة للمنتخب المصري عبر التردد التالي:

القمر اسم القناه التردد الاستقطاب الترميز نايل سات الجزائرية الأرضية 11680 افقي 27500

موعد مباراة مصر وكاب فيري اليوم

تقام مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في إطار الجولة الأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال افريقيا في هذه الأوقات التالية لمصر وبعض الدول العربية:

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الاردن.

الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

الساعة الحادية عشر بتوقيت العراق.

الساعة الحادية عشر بتوقيت لبيا.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت تونس.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الجزائر.

الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت دولة البحرين.

تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر اليوم

أما عن تشكيل منتخب مصر اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر بعد خروج صلاح من حسابات فيتوريا للإصابة فيتوقع أن يكون كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، حجازي، عبد المنعم، فتوح.

خط الوسط: مروان حمدي، حمدي فتحي، إمام عاشور، مرموش، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: مصطفي محمد.