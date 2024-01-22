تسجيل دخول.. رابط منصة اوبن ايمس كور التعليمية OpenEMIS 2024 هنا علامات الطلاب نتائج الطلاب في الأردن

تحرص وزارة التعليم الأردنية تقديم العديد من الخدمات الحديثة لكافه الطلاب هناك، ويتساءل العديد من الطلاب على رابط منصة اوبن ايمس كور التعليمية OpenEMIS 2024 ليتمكنوا من التقديم بها والاستفادة من كافه الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال هذه المنصة، وقد تم توضيح كافه التفاصيل والخطوات الصحيحة في التسجيل علي المنصة سنتعرف عليها في السطور التالية.

رابط منصة اوبن ايمس كور التعليمية OpenEMIS 2024

بعد انتهاء كافه الطلاب من أداء الاختبارات في الأردن أوضحت وزارة التعليم بأنه يتم رصد الدرجات علي رابط منصة اوبن ايمس كور التعليمية OpenEMIS 2024 وقد تم التوضيح بأنه يجب علي كافه الطلاب التسجيل علي المنصة ليتمكنوا من استخراج النتيجة.

خطوات التسجيل في منصة ايمس

أوضحت وزارة التعليم الأردنية الخطوات الصحيحة في الحصول علي علامات الطلاب، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية في التسجيل وهي كالاتي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة ايمس من خلال الرابط الخاص بهم اضغط هنا

الضغط على تسجيل الدخول ويتم إضافة رقم الطالب في المكان المخصص لها، ثم يتم تسجيل كلمة المرور.

يجب العلم بأن كلمة المرور تكون رقم الطالب مرة أخري ولكن يتم تسجيل St قبل تسجيل الرقم.

الضغط على نتائج الطلاب من الشاشة الرئيسية للموقع، ويتم اختيار السنة الدراسية المقيد بها الطالب.

اختيار الفصل الدراسي، والضغط علي نتائج الطلاب، سيتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب علي الشاشة الرئيسية للموقع.

كما يمكن لولي الامر طباعه الشهادة من الموقع اذا استدعي الامر يتم الضغط على طباعه الشهادة، ويمكنك الحصول عليها ورقية.

متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الأردن

بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وأداء الطلاب كافه الاختبارات يتساءل الكثير من الطلاب علي موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وقد تم التأكيد علي أنه يبدأ في 21 يناير 2024.