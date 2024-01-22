“نزلها حالا”تردد قناة الموصلية الجديد 2024 mawslya لمتابعة مبارايات كأس أسيا مجاناً

تعتبر قناة الموصلية إحدى القنوات الرئيسية التابعة للتلفزيون العراقي، وهي تحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور العراقي تختص هذه القناة بعرض باقة من البرامج الإخبارية التي تسهم في شمولية تغطية الأحداث الجارية في العراق والعالم العربي، وقد حصلت قناة الموصلية على تقدير عالٍ يصنفها ضمن أرفع القنوات أداءً في ميدان الإعلام الإخباري على مستوى العالم العربي، الأمر الذي أهّلها لجذب أعداد كبيرة من المتابعين.

تردد قناة الموصلية الجديد 2024

تتمتع قناة الموصلية بسمعة متميزة في العراق إذ تحظى بقاعدة جمهورية واسعة ضمن المجتمع تعددت برامجها لتغطي ميادين مختلفة كالسياسة، الاقتصاد، الثقافة والتسلية وغيرها القناة حريصة على تجديد ترددات بثها لتأكيد نقل المحتوى بأعلى جودة ممكنة لمتابعيها في العراق للتمتع بالمشاهدة، من الضروري ضبط التردد الجديد الذي توفره إدارة القناة مع تفاصيل مصاحبة له.

يعاش البث التلفزيوني للقناة من خلال قمر النايل سات الصناعي.

يتوجب عليك إدخال التردد الرقم 11823 لضبط القناة وتأمين استقبالها على الجهاز بشكل صحيح.

الاتجاه الذي يُستقبَل فيه هو الاتجاه الرأسي.

لأجل تعديل القناة، يتوجب توافر معدل الترميز الذي ينبغي إدخاله، وهذا المعدل هو 27500.

لتفادي وقوع أي أخطاء أثناء عملية تركيب القناة، من الضروري أن يتم تعديل المُعامل المُستخدم لتصحيح الأخطاء الذي يعادل خمسة أسداس.

أهم ما يميز قناة الموصلية

نجحت قناة الموصلية في جذب أعداد غفيرة من المشاهدين داخل العراق وعبر الوطن العربي، ويُعزى ذلك إلى امتلاكها مجموعة من الخصائص التي تضعها في مقدمة الخيارات لمتابعة الأحداث والوقائع الجارية في المجتمع العراقي. وتتمتع قناة الموصلية بعدّة مزايا مهمة

تمكنت قناة الموصلية من جذب اهتمام الجمهور الواسع في العراق ودول عربية متعددة بفضل مزاياها العديدة التي تجعلها الخيار المثالي لمتابعة آخر الأحداث والتطورات في المجتمع العراقي، ومن بين العوامل الرئيسية التي تساهم في تميز قناة الموصلية.

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