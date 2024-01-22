بهذه الخطوات والأوراق.. التسجيل في منحتي 2024 الجزائر ليسانس وماستر عبر progres.mesrs.dz/eminh

الطلاب والطالبات في الجزائر يبحثون في الوقت الحالي عن خطوات التسجيل في منحتي 2024، حيث يتم إتاحة التسجيل لطلاب البكالوريا للتسجيل في المنحة والاستفادة منها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيفية التسجيل بمنصة منحتي في الجزائر وما هي الأوراق اللازمة للتسجيل، سواء لمنحة البكالريوس/ الليسانس أو منحة الماستر، فضلًا تابعونا طلابنا الأعزاء.

التسجيل في منحتي 2024

متاح للطلاب التسجيل بمنصة منحتي بالوقت الحالي، سواء لمرحلة البكالريوس/ الليسانس أو مرحلة الماجستير، وتأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

قم في البداية بالولوج إلى منصة منحتي الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. أضف في الخانة الأولى سنة التخرج الخاصة بك متبوع برقم التسجيل، ثم كلمة السر، ثم انقر على دخول.

ستظهر لك واجهة التسجيل ومن أعلى اليسار انقر على منحة.

تبدأ في إدخال البيانات الخاصة بك والتي منها الحالة الاجتماعية للوالدين والوظيفة وباقي البيانات المطلوب منك إدخالها، ثم انقر على “نعم”.

اختر بعدها المستندات وقم برفعها.

تأكد بعد ذلك من أن كل البيانات صحيحة وأنك سجلت للمنحة بالفعل.

الأوراق المطلوبة لـ التسجيل في منحتي 2024

وضحنا لكم خطوات التسجيل في منحتي 2024 خطوة بخطوة، وبالنسبة للأوراق المطلوبة، فقد سبق أن حُددت وهي على النحو التالي:

والجدير بالذكر أن المنح تكون لشعب معينة وتكون مقسمة على ملحقات، لذا كل ما عليك هو المتابعة مع المديرية التابع لها أولًا والتعرف على المنح والأقسام المتاحة أمامك قبل التسجيل على الموقع، بل وتتأكد من أنك جهزت كل الأوراق المطلوبة للتسجيل ليتم قبول طلبك في المنحة التي ترغب بالتسجيل بها.