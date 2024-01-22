رابط منصة مظلتي كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق الوجبة الأخيرة

تعد منصة “مظلتي الإلكترونية” هي واحدة من المواقع الرئيسية التي يتم استخدامها في استخراج كشوف أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك لجميع المحافظات، بما في ذلك الوجبة الأخيرة المعروفة بالوجبة السابعة.

حيث من المتوقع أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن صدور قرار بإعلان أسماء المستفيدين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، ويتطلب الحصول على الدعم المقدم من الوزارة توفير جميع الشروط المطلوبة.

وفيما يلي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية. يتطلب أن يكون المتقدم عمره 18 سنة أو أكثر للرجال، و15 سنة أو أكثر وحتى 55 سنة للنساء العراقيات. يجب توفير أثبات عدد أفراد الأسرة، ويجب أن لا يقل عن أربعة أفراد. يتطلب توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية:

بطاقة التموين العراقية. بطاقة الهوية الوطنية العراقية. أثبات الدخل الشهري المحدد للمتقدمين العراقيين. السجل المدني.

للحصول على كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية: