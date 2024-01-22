اتفرج ببلاش.. جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بجوده عاليه HD

تعتبر مباريات كرة القدم من أهم المباريات التي يهتم بها كافة الأشخاص محبي كرة القدم بشكل كبير، ويتم التساؤل على القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر حتى يتمكنوا من متابعة الماتش علي شاشة التليفزيون وقد تم التوضيح بأنه هناك عدد القنوات الرياضية تحرص علي بث المباريات المهمة بشكل مباشر، وقد تمت التوضيحات كافة القنوات التي تعرض المباراة سنتعرف عليها في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

يعتبر كأس الأمم الأفريقية من أهم مباريات كرة القدم، ويتساءل الكثير من محبي كرة القدم على القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر ليتمكنوا من متابعة المباراة، وقد تم توضيح الآتي:

تحرص قناة الجزائرية الأولى علي بث المباراة بشكل مباشر، ويمكن متابعتها على التردد التالي 11680 الاستقطاب عمودي الترميز 27500 القمر الصناعي النايل سات.

كما تعرض أيضا قناة فوكس سبورت المباراة، وتتم متابعتها على التردد التالي 12284 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي النايل سات أيضا.

قناة النبأ الليبية على النايل سات يمكن تحميلها على التردد التالي 11096 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.

قناة تشيلي تشاد يتم عرضها على النايل سات من خلال التردد التالي 12015 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.

قناة سبورت تي في 1 يتم عرضها علي قمر هيسباسات Hispasat 30W التردد 12246- H- 27500.

مواعيد مباراة مصر والرأس الأخضر

بعد أن تم التعرف على كافة القنوات التي يمكن متابعة المباراة من خلالها، يتساءل العديد من الأشخاص علي مواعيد عرض المباراة، وهي كالتالي: