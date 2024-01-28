اتفرج قبل اي حد.. جميع القنوات الناقله لمباراه مصر والكونغو على جميع الاقمار بجودة عالية HD

ينتظر جميع جماهير كرة القدم المصرية في الوقت الحالي مباراة منتخب مصر امام منتخب كونغو الديقراطية المقرر لها مساء غدّا الاحد الموافق 27 يناير الجاري، لذلك ارتفعت معدلات البحث عن القنوات الناقله لمباراه مصر والكونغو، المقامة في إطار منافسات الدور الـ16 من كاس ـمم افريقيا والتي يرغب المنتخب المصري من خلالها الفوز واستكمال مشوارة تجاه حصد اللقب من البطولة.

القنوات الناقله لمباراه مصر والكونغو

من ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو شبكة قنوات Bein Sports وبالأخص الناقل الحصري قناة bein afcon 1 بتعليق المعلق الكبير على محمد على، ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم عبر التردد التالي:

تردد قنوات بين إن سبورت bein afcon

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

⅔. الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة بين سبورت Bein Sports 3

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

⅔. الاستقطاب: رأسي.

أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر عبر النايل سات

من المؤكد أن تقام مباراة مصر اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساء، ولقد توجد هناك الكثير من القنوات التي تعرض القناة بجودة HD عبر النايل سات وتتمثل هذه القنوات في الآتي:

قناة الجزائرية الأرضية

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الجزائر الأولى

التردد: 10992.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الرياضية المغربية الأولى

التردد: 11642.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة المغرب الرياضية على القمر نايل سات

التردد: 12303.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد القنوات المفتوحة التي تعرض مباراة مصر الكونغو

تنطلق مباراة اليوم خلال الساعات المقبلة حيث يواجه المنتخب المصري فريق الكونغو بدون قيادة اللاعب محمد صلاح بسبب إصابته في المباراة السابقة، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر إحدى القنوات التالية:

تردد قناة tvt التوجولية

التردد: 11900.

القمر: يوتلسات 9 شرق.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات Tv5.8