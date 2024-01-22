قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق

يشهد موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق زيارات مكثفة جدا من قبل المواطنين العراقيين للإستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة عبر منصة مظلتي، حيث تقدم الحكومة العراقية برنامج دعم للمواطن العراقي الفقير ومحدودي الدخل والعديد من الفئات الأخري المسحقة للصرف وفقا لبعض الشروط والأليات التي حددتها وزارة العمل والتي سنذكرها لكم بالتفاصيل خلال السطور القادمة من هذا المقال.

قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الملايين من المواطنين العراقيين في بغداد ونينوي والبصرة وصلاح الدين ودهوك واربيل والسليمانية وديالي وواسط وميسان وذي قار و المثنى وبابل كربلاء والنجف والانبار والديوانية وكركوك وحلبجة وغيرها من المحافظات الأخرى، حيث يمنى كل متقدم النفس بأن يكون من سعداء الحظ الذين وقع عليهم الاختيار للحصول على الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة دفعة يناير نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة جدا التي تشهدها البلاد خلال السنوات الماضية والتي ادت إلى غلاء المعيشة وارتفاع اسعار جميع السلع.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية

والآن نترك حضراتكم مع خطوات وطريقة الاستعلام عن أسماء المسحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وهي كما يلي:

عليك في البداية الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

عليك اختيار برنامج الدعم الاجتماعي.

قم بتحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اضغط الآن على كلمة البحث.

سفتح لك نافذة جديدة اضغط خلالها على قائمة المستنفدين من خدمات الدعم.

اكتب أسمك رباعي وقم بالتحري عنه.

في حال عدم ظهور اسمك ضم لوائح المستفيدين فهذا يعني أنه تم رفض طلبك ويمكنك تقديم تظلم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق