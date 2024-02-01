بيجروا ورا بعض ..تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 التحديث الأخير

الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن تردد قناة توم وجيري الجديدة لكي يتمتعون برؤية أفلام الكرتون المميزة طوال اليوم، حيث تعتبر هذه القناة من القنوات المحببة عند عدد كبير من الأشخاص خصوصاً الأطفال، لذلك جئنا لكم اليوم بهذا المقال لكي نتعرف على تردد القناة وكل المعلومات التي تتعلق بها.

تردد قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من أبرز القنوات الترفيهية التي تعمل على تقديم مجموعة من البرامج الترفيهية والأفلام المدبلجة باللغة العربية الفصحى لكي يفهمها الأطفال، لذلك جئنا لكم الآن لكي نتعرف على تردد القناة بالتفصيل من خلال ما يلي:

تردد القناة هو 11315.

هذا التردد على القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل الاستقطاب يكون أفقي.

معدل تصويب الخطأ هو 6/5.

لا يوجد تشفير.

جودة القناة هي SD.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات، لذلك جئنا لكم الآن لكي نتعرف على تردد القناة من خلال ما يلي:

تردد القناة هو 12149.

معامل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب هو أفقي.

معدل تصويب الخطأ هو 6/5.

لا يوجد في القناة تشفير.

جودة القناة SD.

مزايا قناة توم وجيري

تتمتع قناة توم وجيري بمجموعة متنوعة من المميزات التي سنقوم بالتعرف عليها الآن من خلال ما يلي: