HERE.. رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2024 والشروط المطلوبة للحصول على الدعم

يعتبر دعم تكافل وكرامة من أهم البرامج التي وضعتها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل، ويتساءل العديد على رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2024 ليتمكنوا من التقديم للحصول علي المساعدة المالية التي قررتها الحكومة المصرية لكافه المواطنين من محدودي الدخل، وقد أوضحت الحكومة المصرية الخطوات الصحيحة في التسجيل، كما أنه تم عرض كافه الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من هذه المنحة.

رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2024

بعد التقديم علي البرنامج يحتاج المتقدم متابعه الطلب الخاص به من خلال رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2024 كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا

اختيار الاستعلام علي النتيجة من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستعلم، والضغط على استعلام.

بعدها يتم ظهور كافه التفاصيل التي تخص البرنامج للشخص المتقدم، سواء تم الموافقة علي طلبه أم لا.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي علي البدء في انضمام دفعه جديدة للبرنامج، يتساءل العديد من المواطنين علي شروط التسجيل، وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون المتقدم من الأشخاص ذات الاعمال الحرة، وليس مقيد في أي من الهيئات الحكومية أو الخاصة.

لا يتم الموافقه علي الأشخاص المتقدمين الذين لديهم تأمين حكومي، يجب أن يكون الاسرة لديها أبناء في سن الدراسة بداية من 6 سنوات إلي 18 سنة.

يجب علي المتقدم إرسال كافه الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة للموافقه علي الطلب الخاص بك.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي تكافل وكرامة

بعد أن أوضحت المنصة الشروط الأساسية في الحصول علي دعم تكافل وكرامة، يود العديد من الأشخاص المتقدمين التعرف علي المستندات التي يجب تقديمها وهي كالتالي: