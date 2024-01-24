ألـــــــــف مبروك.. لينك نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

البحث عن نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024 لا يتوقف من الطلاب ومن أولياء الأمور، حيث أنه منذ فترة قام الطلاب بإنهاء امتحاناتهم وينتظرون النتيجة على أحر من الجمر، ويقلق بعض الطلاب أن تكون النتائج غير مرضية ولكن الكثير من الجهات الحكومية طمأنت العديد من الطلاب أن النتائج أفضل من السنوات السابقة، لذلك لا داعي للقلق أو الخوف من الأمر.

نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024

بعد البحث الكبير على نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024أعلنت الجهات الحكومية أن النتيجة من المقرر أن يتم الإعلان عنها من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة للوزارة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة الرسمي من خلال الرابط

فيما بعد حدد نتيجة الصف الاول الاعدادي.

اكتب المحافظة التابع لها.

حدد اسم الطالب مع ضرورة كتابة رقم الجلوس.

اضغط في النهاية على كلمة عرض النتيجة.

توزيع درجات مواد الصف الاول الاعدادي

تتكون امتحانات الصف الاول الاعدادي من حوالي 140 درجة وهذا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أما بالنسبة إلى الفصل الدراسي الثاني 280 جنيه، تكون كالتالي:

مادة اللغة العربية الترم الاول أربعين درجة، والترم الثاني أربعون درجة.

أما مادة اللغة الإنجليزية تكون ثلاثين درجة والترك الثاني ثلاثون درجة.

مادة الرياضيات يتكون الترم الاول من ثلاثين درجة والثاني من ثلاثين درجة.

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية تتكون من عشرين درجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول وحوالي 20 درجة من أجل امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وتعمل الحكومة قصارى جهدها في الفترة الحالية حتى يتم إعلان النتيجة بأقصى سرعة ممكنة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من كل عمليات التصحيح والتي تتم بدقة تامة، وعلى قدر عالي من التأني.

.