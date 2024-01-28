اون لاين moi.gov.eg.. رابط استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين 2024 عبر موقع وزارة الداخلية

تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات التي يجب أن تكون موجودة لدى كافة الأشخاص البالغين، ويتساءل الكثير علي رابط استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين 2024 ليتمكنوا من الحصول عليها بشك سريع دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي من المؤسسات الحكومية أو السجل المدني لاستخراجها، سنتعرف على الطريقة الصحيحة في استخراج البطاقة في السطور التالية.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين 2024

يتعرض العديد من المواطنين إلى فقد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ويكون في حاجة لاستخراج بدل فاقه، ويتساءل الكثير على رابط استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين 2024 وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على الرابط التالي

الضغط على الأحوال المدنية من الخيارات الموجودة على الشاشة، واختيار بدل فاقد للرقم القومي.

اختيار ابدأ الخدمة من الخيارات على الشاشة، ويطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم ثم يتم اختيار القسم التابع لمنطقتك السكنية، ثم يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بك، واختيار تقديم الطلب.

وتتم متابعة الطلب الخاص بك للحصول على البطاقة.

ما هي شروط تجديد بطاقة الرقم القومي

بعد أن تم التعرف على الخطوات الصحيحة في التقديم علي بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، يتساءل الكثير على شروط تجديد البطاقة، وهي كالتالي: