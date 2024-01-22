نتائجنا.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 برقم المربع جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يريد العديد من الطلاب في العراق للوصول إلى رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 والذي من خلاله يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب في كل المناطق العراقية، ويعتبر من الطرق الرسمية للحصول على النتيجة، لذلك سوف نوضح خلال المقال خطوات الحصول على النتيجة بهدف التسهيل على كل أولياء الأمور وكل الطلاب بعد الانتهاء من التصحيح في الكنترول، والعمل على رصد الدرجات بشكل كامل.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

وفرت الوزارة في العراق رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 وذلك عبر الانترنت، حيث أن الوزارة حريصة بشكل كبير على استغلال التكنولوجيا في كل الوسائل التعليمية، كل ما على الطلاب في الصف الثالث المتوسط للقيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

لا بد أن تحدد المحافظة التابع لها.

حدد فيما بعد السنة الدراسية كما من الضروري تحديد الفضل الدراسي.

من الضروري كتابة البيانات بشكل صحيح وذاك في المربع المخصص له.

التأكد من كل البيانات التي قمت بإدخالها.

اضغط على كلمة بحث.

في حال كان النتائج ظهرت سوف تظهر امامك النتيجة بشكل تفصيلي ويمكنك أن تقوم بتحميل كل الكشوفات والبحث عن اسمك داخل الكشف.

موعد بدء امتحانات الثالث المتوسط بالعراق

في هذا العام أعلن الوزير عن بدء امتحانات الصف الثالث المتوسط في يوم 21 يناير لعام 2024 وذلك في كل محافظات العراق، حيث أن وزارة التربية والتعليم تسعى بشكل دائم للحفاظ على نزاهة الامتحانات وأن تتم بشكل عادل بين العديد من الطلاب، ويكون هناك قواعد لا بد من أتباعها من خلال الطلاب حتى يحصلوا على كامل حقوقهم، ولا يكون هناك أي ظلم لأي طالب من الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات.