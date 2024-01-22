epedu.gov.iq🌀🌀.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول برقم الجلوس عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أتاحت وزارة التعليم العراقية رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول ولكافة المراحل التعليمية، فلقد حرصت الوزارة على توفير جميع أساليب التيسير والتسهيل على الطلاب في معرفة درجاتهم النهائية عبر موقع رسمي وفرت من خلاله خدمة الاستعلام عنها إلكترونيا، فمن المؤكد أن يتم الإعلان عن النتائج عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الأخيرة.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالعراق رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، حيث أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن النتائج النهائية للطلبة بشكل إلكتروني، ويأتي هذا ضمن التسهيلات في عملية الحصول على النتائج لأولياء الأمور والطلاب وكذلك للانتفاع من التقنيات الحديثة التي أصبح الاعتماد كلياًّ عليها فمن خلال هذا الرابط لا يحتاج الطالب التوجه إلى المدرسة لرصد درجاته.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن درجات الاختبارات عبر الإنترنت، حيث وفرت الوزارة منصة رسمية عن طريقها يتم نشر جميع نتائج الاختبارات، ولكي يتم إجراء ذلك يلزم اتباع الآتي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة وزارة التربية والتعليم العراقية .

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ادخال السنة الدراسية وتحديد الفصل الدراسي.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب في الحقول المقررة لها.

مراجعة البيانات المدخلة ثم الضغط على أيقونة بحث.

اخيرا الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة المستعلم عنها.

يمكن أيضا تحميل كشف النتائج من خلال النقر على طباعة.

موعد انطلاق اختبارات الثالث المتوسط في العراق

بناء على ما تم إعلانه من قِبل وزير التربية والتعليم العراقي فإنه سيتم بدء امتحانات الثالث المتوسط بالعراق في يوم 21 يناير لكل محافظات الدولة، حيث حرصت الوزارة على انطلاق عملية الاختبارات بشكل سري من أجل ضمان العدل والأمانة بالنسبة للطلاب ولكي يحصل الجميع على درجاتهم كاملة بدون أي نقصان أو زيادة وتحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية في أعمال التصحيح.