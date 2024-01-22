“هنـــا” موعد صرف المقررات التموينية شهر فبراير 2024 .. بعد قرار الزيادة الجديدة 100 جنية للفرد

موعد صرف المقررات التموينية شهر فبراير 2024 تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في جهودها لتوفير السلع التموينية للمواطنين في مصر، حيث بدأ صرف السلع لشهر فبراير 2024 عبر 40 ألف منفذ في جميع أنحاء البلاد، حيث يستفيد من هذا البرنامج حوالي 64 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، ما يعادل حوالي 37 مليار جنيه سنويًا.

موعد صرف المقررات التموينية شهر فبراير 2024

حتى الآن، لم يتم الكشف رسميًا عن موعد صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2024 وأسعارها، ويتعين على المواطنين متابعة الإعلانات الرسمية التي قد تصدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة حول مواعيد الصرف وأسعار السلع التموينية.

أما بالنسبة لأسعار السلع، فلم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ولكن لتوضيح الأوضاع، نستعرض لكم أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024: