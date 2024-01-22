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“هنـــا” موعد صرف المقررات التموينية شهر فبراير 2024 .. بعد قرار الزيادة الجديدة 100 جنية للفرد
موعد صرف المقررات التموينية شهر فبراير 2024 تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في جهودها لتوفير السلع التموينية للمواطنين في مصر، حيث بدأ صرف السلع لشهر فبراير 2024 عبر 40 ألف منفذ في جميع أنحاء البلاد، حيث يستفيد من هذا البرنامج حوالي 64 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، ما يعادل حوالي 37 مليار جنيه سنويًا.
موعد صرف المقررات التموينية شهر فبراير 2024
حتى الآن، لم يتم الكشف رسميًا عن موعد صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2024 وأسعارها، ويتعين على المواطنين متابعة الإعلانات الرسمية التي قد تصدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة حول مواعيد الصرف وأسعار السلع التموينية.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فلم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ولكن لتوضيح الأوضاع، نستعرض لكم أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024:
- سكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلو.
- دقيق المعبأ (بلاستيك أو ورقي): 18 جنيه للكيلو.
- زيت الخليط (800 مللي): 30 جنيه.
- الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.
- صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيهات.
- صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
- العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيه.
- الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.
- المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيه.
- المربى الأنواع (350 جرام): 16 جنيه.
- الجبنة التتراباك (250 جرام): 14 جنيه.
- الجبنة التتراباك (125 جرام): 7 جنيهات.
- المسحوق الأتوماتيكي (800 جرام): 25 جنيه.
- المسحوق العادي اليدوي (800 جرام): 16 جنيه.
- الخل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
- كيس ملح الطعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
- بار الحلاوة الطحينية السادة (40 جرام): 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز السادة: 1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر الأنواع: 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو الأنواع: 3.75 جنيه.
- المكرونة (800 جرام): 13 جنيه.
- المكرونة (400 جرام): 6.5 جنيه.
- اللبن الجاف (125 جرام): 25.5 جنيه.
- التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيه.