رابط الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 “هنــــا” أعرف هتقبض كام رسميًا بعد الزيادة

الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 مؤخرا، زاد عدد كبير من المواطنين البحث عن تفاصيل صرف معاشات شهر فبراير 2024، متسائلين عما إذا كان هناك تبكير في موعد الصرف أم لا، ويعتبر هذا الدعم جزءًا أساسيًا من برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم الدعم المالي للموظفين بعد تحقيقهم لسن التقاعد.

الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024

يعلن أن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 سيكون في 1 فبراير 2024 ميلاديا، وستستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام، يجدر بالذكر أنه لا يوجد أي تبكير في موعد صرف معاشات فبراير، حسبما أكدته هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث كان التبكير قد تم في صرف مرتبات شهر يناير فقط، تحذر الوزارة من الانسياق وراء الإشاعات وتشدد على أهمية التحقق من صحة المعلومات من خلال المواقع الرسمية.

للاستعلام عن معاشات شهر فبراير، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

. إدخال اسم صاحب المعاش.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

ستظهر لك قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

أما بالنسبة لأماكن صرف المعاشات، يمكن القيام بذلك في منافذ شركات فوري، مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ الصرف في جميع البنوك العاملة.

تأتي الزيادة الجديدة على النحو التالي: