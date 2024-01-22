جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 “هنـــا” أخر وجبة في عموم العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 تعتبر مبادرة الرعاية الاجتماعية في العراق من بين المشاريع الرئيسية التي تهدف الحكومة العراقية إلى دعم الشرائح الأكثر احتياجًا والفئات الأضعف في المجتمعـ حيث أعلن السيد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن قائمة الأفراد المستحقين للدفعة الجديدة من البرنامج لعام 2024، ويشمل هؤلاء الأفراد مواطنين من مختلف مناطق العراق، حيث تم توجيه الدعم لتلبية احتياجاتهم الملحة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن قائمة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2024، الدفعة الأخيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عبر وزارة العمل وشؤون المجتمع، وتقدم الوزارة خدمة إلكترونية مجانية لتحميل القوائم التي تحتوي على أسماء الأفراد المستفيدين، ويمكن للمواطنين القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل وشؤون المجتمع العراقية .

. التنقل إلى صفحة منصة “ مظلتي “.

“. الضغط على خيار “برنامج الدعم الاجتماعي”.

اختيار رقم الوجبة المرغوبة.

الضغط على مربع “البحث في الرعاية الاجتماعية”.

اختيار خيار “تنزيل قائمة المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي”.

كتابة اسم المتقدم المكون من أربعة أقسام.

الضغط على الخيار الذي يحمل عنوان “تحميل قائمة المستفيدين”.

التحقق من وجود اسم المتقدم في القائمة المتاحة.

في حال عدم ظهور اسم المتقدم في اللوائح، يحق له تقديم شكوى وتقديم الطلب من جديد بالتسجيل، ويشترط على المتقدمين للبرنامج توافر مجموعة من الشروط التي تشمل عدم الاستفادة من برامج مساعدة أخرى وتقديم الوثائق الرسمية التي تظهر حقهم في الحصول على الدعم.