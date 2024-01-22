حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير ” مبروك عليك هتصرف بـ 50 .. 100 جنية”

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير تنتشر بين المواطنين في مصر أخبار حول إضافة مبلغ 1000 جنيه مصري على بطاقات التموين لعام 2024، حيث يتطلع الكثيرون المستفيدين من الدعم التمويني إلى أن يكون هذا الخبر صحيحًا في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وفي هذا السياق، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح حقيقة هذا الخبر من خلال صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، كما أكدت الوزارة أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة وأنه لم يتم إصدار أي إعلان رسمي يتعلق بإضافة 1000 جنيه على بطاقات التموين لشهر فبراير 2024.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير

وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن رسمياً أنه سيتم بدء صرف المقررات التموينية الجديدة لشهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2024، وفقًا لتلك التصريحات الرسمية، ستتضمن السلع التموينية كيلو سكر بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تموين تشمل فردًا إلى ثلاثة أفراد.

وأوضح الوزير أنه سيتم صرف 2 كيس سكر بوزن كيلو جرام بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تموينية تشمل أربعة أفراد أو أكثر، وفي هذا السياق أكدت الوزارة على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الاعتماد على الأخبار غير الرسمية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تشدد الوزارة على ضرورة متابعة الأخبار الرسمية التي تصدر عنها لتفادي الارتباك والجدل، وتحث المواطنين على الالتزام بالمعلومات الرسمية والصادرة عن الجهات الحكومية للحفاظ على الشفافية وتفادي الانتشار الغير دقيق للمعلومات.