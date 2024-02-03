اعرف قبل اي حد.. متى سيتم الغاء التوقيت الشتوي 2024 وموعد تطبيق التوقيت الصيفي

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الحالية عن متى سيتم إلغاء التوقيت الشتوي 2024 وهذا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم ويفضل العديد من المواطنين التوقيت الصيفي بشكل كبير حيث أنه فرصة كبيرة من أجل الاستفادة من الوقت، وكان الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي هو التخفيف من أعباء الحكومة في الكهرباء، كما عملت الحكومة على تحديد كل مواعيد انتهاء التوقيت الشتوي وبدء التوقيت الصيفي لذلك تابعوا معنا.

متى سيتم الغاء التوقيت الشتوي 2024

تردد سؤال متى سيتم الغاء التوقيت الشتوي 2024 بشكل كبير، حيث أنه على حسب المواعيد المعلنة من الوزارة أن التوقيت الصيفي سوف يعود في 29 أبريل 2024 وذلك في الساعة 12:00 صباحًا لابد من الجميع أن يقوموا بتغيير المواعيد في هواتفهم على حسب التوقيت الجديد.

التوقيت الصيفي 2024 في رمضان

كما أنه تم توضيح الأمور كيف ستسير في شهر رمضان، حيث أنه وفقا للعديد من الحسابات من المقرر أن يبدأ شهر رمضان في 11 مارس وسوف تعلن دار الإفتاء المصرية عن رؤية الهلاك في يوم 10 مارس، حيث يكون شهر شعبان في هذا العام 29 يوم، ولكن خلال شهر رمضان لم يتم الإعلان عن تغيير التوقيت بأي شكل كان.

ومن خلال هذه المعلومات يتضح بشكل كامل أن شهر رمضان سوف يأتي دون أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي خاصة أنه يبدأ بعد انتهاء شهر رمضان، لذلك شهر رمضان لن يتأثر بأي شكل كان بتغيير التوقيت، وستكون الساعة مضبوطة وذلك طبقا للتوقيت الحالي، لذلك لا بد من متابعة التغييرات الحالية الموجودة في البلاد، وفي حال وجود أي مستجدات تتعلق بالتوقيت سوف تقوم الحكومة بالإعلان عنها في أسرع وقت ممكن، حتى يعرف المواطنين بالتوقيت الجديد ويقومون بتغيير ساعتهم.