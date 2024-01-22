جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024 + القنوات الناقلة ومواعيد المباريات بالكامل .. أعرف كل التفاصيل

جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024 تضمنت المجموعات المثيرة والمباريات المليئة بالتحديات، وسط تنافس قوي بين المنتخبات المشاركةـ يعكس جدول المباريات الحماس والتوتر الذي يسبق انطلاق كل لقاء، حيث يتنافس الفرق من أجل التأهل وتحقيق الأداء المميز في هذا الحدث الكروي الكبير.

جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024

الجولة الأولى:

المجموعة الأولى:

كوت ديفوار 0-2 غينيا بيساو – ألاسانسي واتارا

نيجيريا 1-1 غينيا الاستوائية – ألاسانسي واتارا

مصر 2-2 موزمبيق – فليكس هوفويه بويني

غانا 2-1 الرأس الأخضر – فليكس هوفويه بويني

السنغال 0-3 غامبيا – تشارلس كونان باني

الكاميرون 1-1 غينيا – تشارلس كونان باني

الجزائر 1-1 أنغولا – ملعب السلام

بوركينا فاسو 0-1 موريتانيا – ملعب السلام

تونس 1-0 ناميبيا – أمادو جون كوليبالي

مالي 0-2 جنوب إفريقيا – أمادو جون كوليبالي

المغرب 0-3 تنزانيا – لوران بوكو

الكونغو اليدموقراطية 1-1 زامبيا – لوران بوكو

الجولة الثانية: 13. غينيا الاستوائية 2-4 غينيا بيساو – الحسن واتارا

كوت ديفوار 1-0 نيجيريا – الحسن واتارا

مصر 2-2 غانا – فليكس هوفويه بويني

الرأس الأخضر 0-3 موزمبيق – فليكس هوفويه بويني

السنغال 1-3 الكاميرون – تشارلس كونان باني

غينيا 0-1 غامبيا – تشارلس كونان باني

الجزائر 2-2 بوركينا فاسو – ملعب السلام

موريتانيا 3-2 أنغولا – ملعب السلام

تونس 1-1 مالي – أمادو جون كوليبالي

المغرب 1-1 الكونغو الديموقراطية – لوران بوكو

زامبيا 1-1 تنزانيا – لوران بوكو

جنوب إفريقيا 0-4 ناميبيا – أمادو جون كوليبالي

الجولة الثالثة: 25. غينيا الاستوائية 1-3 كوت ديفوار – الحسن واتارا

غينيا بيساو 1-2 نيجيريا – فليكس هوفويه بويني

موزمبيق 0-2 غانا – الحسن واتارا

الرأس الأخضر 2-2 مصر – فليكس هوفويه بويني

غامبيا 0-1 الكاميرون – تشارلس كونان باني

السنغال 0-1 غينيا – تشارلس كونان باني

أنغولا 1-1 بوركينا فاسو – تشارلس كونان باني

موريتانيا 2-3 الجزائر – ملعب السلام

تونس 2-1 مالي – أمادو جون كوليبالي

الكونغو الديموقراطية 1-1 زامبيا – لوران بوكو

المغرب 1-1 المغرب – لوران بوكو

جنوب إفريقيا 0-3 تنزانيا – أمادو جون كوليبالي

دور الـ16: 37. متصدر المجموعة الرابعة – ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة

وصيف المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثالثة

متصدر المجموعة الأولى – ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة

وصيف المجموعة الثانية – وصيف المجموعة السادسة

الرأس الأخضر – ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة

متصدر المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة

متصدر المجموعة الخامسة – وصيف المجموعة الرابعة

متصدر المجموعة السادسة – وصيف المجموعة الخامسة

ربع النهائي: 45. الفائز من المباراة 2 – الفائز من المباراة 1

الفائز من المباراة 4 – الفائز من المباراة 3

الفائز من المباراة 6 – الفائز من المباراة 5

الفائز من المباراة 8 – الفائز من المباراة 7

نصف النهائي: 49. الفائز من المباراة 9 – الفائز من المباراة 12

الفائز من المباراة 11 – الفائز من المباراة 10

المركز الثالث: 51. مباراة المركز الثالث – الخاسر من المباراة 49

النهائي: 52. نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 – الفائز من المباراة 49

توقيت المباريات:

بتوقيت مصر: الساعة 22:00.

بتوقيت المغرب: الساعة 21:00.

الملاعب: