موعد إجازة الترم الاول 2024 بعد تمديد المدة الرسمية لهذه الصفوف !! .. أعرف التفاصيل

موعد إجازة الترم الاول 2024 مع اقتراب نهاية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024، يتساءل العديد من طلاب المدارس في مصر عن موعد بداية إجازة نصف العام، يأتي هذا البحث من طلاب الصفوف المختلفة الذين يتطلعون إلى فترة راحة واستراحة قصيرة قبل بداية الترم الثاني، حتى الآن لا توجد معلومات رسمية معلنة حول موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي لعام 2024 إلا أنه يتوقع أن تصدر وزارة التربية والتعليم في مصر إعلانًا رسميًا قريبًا يحدد مواعيد الإجازة.

موعد إجازة الترم الاول 2024

بدايةً من الخميس المقبل الموافق 25 يناير 2024، يستعد طلاب المدارس في مصر للاستمتاع بإجازة نصف العام الدراسي. تمتد هذه الإجازة لمدة أسبوعين كاملين، حيث ينتهي الطلاب من امتحانات الترم الأول يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وتشمل الفترة القادمة أيضًا نهاية العام الدراسي الأول 2023-2024، حيث يستعد الطلاب لاستئناف الدراسة في الفصل الثاني بداية من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

تتزامن إجازة نصف العام مع فترة هامة تشهدها المدارس، إذ تعد فترة استراحة قصيرة تعين الطلاب على الاستعداد للفصل الثاني وتجديد النشاط والحماس لمتابعة مسار التعلم، وتعد الإجازة فرصة للطلاب للاستراحة والاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء.

خريطة العام الدراسي 2023-2024 في مصر

للعام الدراسي 2023-2024، إليكم الخريطة الزمنية للأحداث الرئيسية: