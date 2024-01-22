وصل لـ 100 جنية لجميع المواطنين “نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024” .. أحسب هتقبض بكام تموين الشهر ده

نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024 قبيل صرف تموين شهر فبراير 2024، انشغل المواطنون في مصر بالبحث عن آخر التطورات المتعلقة بأسعار السلع التموينية، حيث يشاع أن هناك احتمالية زيادة في أسعار هذه السلع، تماشيًا مع الارتفاع العام في أسواق السلع العالمية والأسواق الداخلية، كما ترددت أنباء تفيد بأنه قد تم اتخاذ قرار برفع حصة الفرد من الدعم التمويني من 50 إلى 100 جنيه اعتبارًا من شهر فبراير القادم.

نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024

قبل أن نلقي نظرة على أسعار السلع التموينية المتوقعة في فبراير 2024، يجب أن نوضح حقيقة ما تردد بشأن زيادة حصة الفرد في برنامج التموين إلى 100 جنيه بدلاً من 50 جنيه.

في الواقع، لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي قرار بخصوص زيادة حصة الفرد في برنامج الدعم التمويني، وهذا يعني أن قيمة الدعم للفرد تظل ثابتة عند 50 جنيهًا.

بما أن قيمة الدعم لم تتغير، فإن أسعار السلع التموينية ستظل كما هي، ولن يتم تعديلها لمن يحملون بطاقات التموين، ويجب على المواطنين الاستمرار في متابعة الأخبار الرسمية والإعلانات للحصول على المعلومات الصحيحة حول هذا الأمر.

وفيما يلي قائمة بأسعار بعض السلع التموينية التي يسمح بصرفها لأصحاب البطاقات: