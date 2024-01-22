“نتيجة نت” نتائج الصف السادس الابتدائي محافظه القاهره 2024 الترم الأول .. اعرف نتيجتك حالًا

أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي عن قرب تفعيل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة حيث سيكون الوصول إلى النتائج متاحا باستخدام الرقم القومي للطلاب وسيتم هذا الإعلان فور اعتماد النتائج من قبل محافظ القاهرة بعد انتهاء عمليات التصحيح والكنترول في مختلف اللجان وتجهيز كشوفات النتائج للعرض في جميع المدارس.

نتائج الصف السادس الابتدائي محافظه القاهره 2024 الترم الأول

1. قم بزيارة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي أو موقع نتيجة نت للاستعلام عن النتائج. 2. اختر قسم “نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي” على البوابة. 3. في صفحة ستجد خانة لإدخال الرقم القومي للطالب. 4. قم بكتابة الرقم القومي بدقة وتأكد من صحته. 5. انقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة الخاصة بالطالب.

لمعرفة النتائج بالألوان لصف السادس الابتدائي لمحافظة القاهرة

لون الأزرق

أن الطالب قد تفوق التوقعات حيث اكتسب المعارف والمهارات بشكل متميز تتراوح درجته بين 85 و100 درجة.

لون الأخضر

أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة بشكل جيد تتراوح درجته من 65 درجة إلى أقل من 85 درجة.

لون الأصفر

أن الطالب بحاجة إلى بعض الدعم حيث تتراوح درجته أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

لون الأحمر

أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة حيث تتراوح درجته من 1 إلى أقل من 50 درجة تقدم هذه اللوحة تقييما شاملا لأداء الطالب.