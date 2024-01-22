خطوات تنزيل “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024” .. أخر دفعة في العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية تعتبر أحد أهم برامج الدعم في العراق، حيث يشهد البحث ازديادا متزايدا لمعرفة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في عام 2024 يعتبر الإعلان الرسمي الذي يصدر عن الوزارة بشكل دوري للوجبة الأخيرة من هذه البرامج نقطة تحول رئيسية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

توفر الوزارة وسائل متعددة للاستعلام عن مستحقي هذه البرامج، حيث يمكن القيام بذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كما يمكن الوصول إلى هذه المعلومات من خلال المواقع الفرعية المرتبطة بالوزارة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه البيانات الحيوية للحصول على الدعم الاجتماعي اللازم2024 .

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

حدد خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة المتاحة.

قم بإضافة الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

قم بملء البيانات المطلوبة واختر “الاستعلام”.

اضغط على أيقونة “تحميل كشوفات المستحقين “.

بعد تحميل الملف، يمكنك مراجعة جميع المستحقين لدعم يناير، في حال أعلنت الوزارة عن نشر أسمائهم.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

للتقديم في برامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الراتب في العراق، يجب أن تتوافر عدة شروط ومعايير، من بين هذه الشروط: