وزارة المالية العراقية تطلق رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر الجاري

أطلقت اليوم الاثنين 22 يناير وزارة المالية رواتب موظفي الدولة وجميع منتسبي القوات الأمنية لهذا الشهر، وأكدت أن الرواتب سيتم صرفها في موعدها المعتاد دون أدني تغير، لذلك أكدت على المحاسبة أن تقوم بجميع الاجراءات التي تضمن وصول الرواتب إلى الموظفين دون تأخير، كما أكدت الوزارة على كافة الوزرات الأخري مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال ما يلزم من طلبات تخص تمويل رواتب الموظفين مع الالتزام بكافة التعليمات التي وجهتها الدولة.

زيادة رواتب المعلمين في العراق

ومن ناحية أخر، تم تعديل السلم الخاص برواتب المعلمين الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية، حيث إن هذا السلم شمل الحد الأدنى لكل راتب، وذلك دون زيادة للمعلمين المتقاعدين. وهو إلى ذلك من المقرر أن تكون الزيادة المقرة من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء العراقي، تشمل المعلمين المتقاعدين في الفترة المقبلة وعند توفير التمويل اللازم من أجل الحصول عليها دون أدنى مشكلات أو عقبات تذكر.

سلم رواتب المعلمين في العراق 2024

تم تعديل سلم رواتب المعلمين في العراق في لهذا 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم إلى 150 ألف دينار عراقي، وذلك بدلًا من 120 ألف دينار عراقي، في أنه تم زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم الحاصل على شهادة الماجستير إلى 200 ألف دينار عراقي، وذلك بدلًا من 160 ألف دينار عراقي، وكذلك زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم الحاصل على شهادة الدكتوراه إلى 300 ألف دينار عراقي، وذلك بدلًا من 240 ألف دينار عراقي.

وتأتي هذه الزيادة في رواتب المعلمين العراقيين ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ورفع مستوى معيشتهم.