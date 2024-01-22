مبروك للطلاب.. رابط استخراج نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يرتقب أولياء الطلاب ظهور نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024 في جميع محافظات الجمهورية، فلقد انتهى طلاب النقل للمرحلة الاعدادية من أداء اختبارات منتصف العام خلال الأسبوع الماضي، حيث تتأهب كافة المديريات التعليمية بكل المحافظات الاعلان عن النتيجة النهائية لهذا الترم فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية لكل طالب، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة.

نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024

أطلقت الجهات المختصة رابط نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024 لكل المحافظات، فمن أجل التيسير على أولياء أمور الطلبة أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع رسمي من خلاله يتم طرح جميع النتائج النهائية للطلاب عليه، إذ حرصت الوزارة على سير عملية الاختبارات بنجاح دون مواجهة أي شكاوى من الطلبة وأوليائهم ومن المرتقب أن يتم الكشف عن النتيجة بعد انتهاء الكنترول من رصد الدرجات وأعمال التصحيح خلال الساعات المقبلة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالاسم

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى منح كافة التسهيلات والتيسيرات للطلاب حتى في عملية معرفة نتائج اختباراتهم، فمن هذا المنطلق قامت بإطلاق موقع رسمي من خلاله يتم طرح جميع النتائج النهائية لهم بدلا من التوجه إلى المدرسة، ولقد تتمثل خطوات إتمام ذلك يرجى اتباع التالي:

زيارة المنصة الرسمية الخاص بمحافظة القاهرة من هنا .

الضغط على خانة الخدمات.

اختيار ايقونة خدمات التعليم الأساسي، ومن ثم تحديد سنوات النقل.

اختيار الصف الأول الإعدادي.

تحديد خيار نتائج الفصل الدراسي الأول.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

أخيراً الضغط على ايقونة عرض النتائج.

سيتم ظهور النتيجة متضمنة كافة درجات المواد الدراسية.

نتيجة الصف الاول الابتدائي 2024

انتهى جميع طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية من أداء اختبارات منتصف العام منذ عدة أيام، حيث يرتقب الجميع معرفة نتائجهم بفارغ الصبر، فلقد وفرت الوزارة عدة وسائل من أجل الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، والتي تتمثل في: