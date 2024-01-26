اعرف دلوقتي .. نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

يبحث العديد من المواطنين ذوي الهمم عن الطريقة الفعالة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة الجسدية، ويتيح الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بسهولة عبر إدخال الرقم القومي، مما يُسهم في تيسير الخطوات وضمان الحصول على الخدمات المناسبة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن التعرف على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال اتباع الآتي:

يقوم الفرد بتسجيل دخوله إلى الموقع المخصص للمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، من هنا.

على الصفحة الرئيسية، يقوم بالضغط على أيقونة “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

من الخيارات المتاحة، يقوم بتحديد أيقونة “نتيجة التقارير الطبية”.

يُدخل البيانات المطلوبة، مع التركيز على الرقم القومي وكلمة السر، للاطلاع على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

بعد ذلك، ينقر على زر الاستعلام ليظهر أمامه النتيجة النهائية المطلوبة.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فيجب تقديم صورة وأصل بطاقة الرقم القومي، 3 صور شخصية بخلفية بيضاء، شهادة الميلاد المميكنة، والتقرير الطبي الذي يُرسل إلكترونياً من وزارة الصحة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة