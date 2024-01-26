من هُنــا .. رابط فضاء التلميذ نتائج الامتحانات في تونس لولي الأمر 2024

يعتبر موقع الفضاء من المواقع التي تشهد إقبالا هائلًا من الطلاب لمعرفة نتائج الطلاب في تونس، حيث يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق في انتظار إعلان النتائج، يساعد هذا الموقع في عرض جميع النتائج للمراحل التعليمية المختلفة، كما حصل موقع الفضاء على موافقة وزارة التربية التونسية ليسهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الطلاب.

فضاء التلميذ نتائج الامتحانات في تونس

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها موقع Student Space والتي تسهل على الطلاب، ومن أهمها:

إمكانية الحصول على نتائج الامتحانات بسهولة وسرعة: يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحاناتهم

من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال إدخال رقم الطالب وكلمة المرور.

توفر الموقع باللغة العربية: الموقع متوفر باللغة العربية مما يسهل على أولياء الأمور والطلاب استخدامه.

يحتوي الموقع على العديد من الخدمات الأخرى: يوفر الموقع العديد من الخدمات الأخرى مثل تسجيل البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى إمكانية متابعة تسجيل الطلاب للامتحانات الرسمية.

تتيح لك مساحة الطلاب شراء الكتب الرقمية من خلال الموقع.

تتيح لك مساحة الطلاب شراء الكتب الرقمية من خلال الموقع. كما يوفر الموقع غياب الطلاب وحضورهم.

من خلال مساحة الطلاب يمكن طلب نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر.

يمكن للوالدين إعادة الطالب إلى مدرسته إذا تم طرده.

خطوات الاستفسار عن حصيلة الطلاب

والاستنباء عن حصيلة الطلاب من الدرجات من خلال اتباع مجموعة الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية: