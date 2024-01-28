من هُنــا .. لينك التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت إشراف الدكتور صالح الشيخ استقبال طلبات التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024، وذلك بعد الكشف عن كافة التفاصيل ومن بينها شروط التقديم والتخصصات المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن وظائف شاغرة.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

يمكن التسجيل على تلك الوظائف من هنا، وفيما يتعلق بالإعلان عن وظائف الهيئة الوطنية للإنفاق 2024، جاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون حاصلاً على الجنسية المصرية، وحسن السيرة والسمعة.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل على صدوره.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاماً.

بالنسبة للوظائف الهندسية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على هندسة ومقيداً بنقابة المهندسين.

بالنسبة لوظيفة أخصائي شؤون مالية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل تجاري عالي يتناسب مع طبيعة العمل ويتوافق مع التخصص المطلوب.

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن “جيد”.

يجب على المتقدم تعدي الاختبارات وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.

أن يجتاز المتقدم التدريب المقرر من قبل الجهة طالبة الإعلان.

يجب على مقدم الطلب تقديم إقرار إلى الجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مبررات التعيين بقبول العمل في أي

مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

تخصصات وظائف مترو الانفاق في مصر

أعلنت هيئة المترو عن 2024 وظيفة مترو للشباب والشابات برواتب وحوافز مغرية، وتخصصات وظائف المترو تتضمن الخط الأول، والخط الثاني، والخط الثالث، والخط الرابع الجديد، وأهم التخصصات وظائف تكون كالآتي: