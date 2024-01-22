“هنـــا” زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير .. 100 ألف لكل مواطن في العراق

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير حيث أعلنت هيئة التقاعد في العراق عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين والتي تصل إلى 50 ألف دينار عراقي وذلك في ضوء دعم جميع المواطنين من أصحاب الرواتب المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار خلال الأيام الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين شهر يناير 2024.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد في العراق عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير لجميع المتقاعدين من القطاع المدني أو العسكري ، وتتراوح قيمة زيادة الرواتب بين 100 إلى 500 دينار عراقي ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة بداية من شهر يناير 2024 في جميع المحافظات العراقية وجاء ذلك في ضوء خطة الحكومة العراقية في تحسين رواتب جميع المواطنين في الدولة بسبب زيادة الأسعار خلال الشهور الاخيرة الماضية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير 2024

بعد التعرف على قيمة زيادة رواتب المتقاعدين يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في العراق عن موعد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة والتي أقرتها هيئة المتقاعدين في الأيام الاخيرة وسيتم صرف الرواتب يوم السبت القادم الموافق 27 يناير 2024 وذلك لمدة 5 أيام متتالية حتى نهاية شهر يناير الجاري ن وتعمل الحكومة العراقية على توفير الكثير من وسائل الدعم للمواطنين والأسر الفقيرة من محدودي الدخل مثل توفير الرعاية الاجتماعية.