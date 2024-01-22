نتيجتك “هُنـــا” رابط وخطوات استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 .. بالاسماء فقط

تزايد البحث في الفترة الحالية عن رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في جميع أنحاء العراق وذلك بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن وسائل رسمية وآمنة وموثوقة للوصول إلى نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية.

رابط وخطوات استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024

لتسهيل عملية الوصول للطلاب وأولياء الأمور إلى النتيجة:

زيارة موقع ملازمنا

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لملازمنا عبر الرابط المخصص.

تحديد الدور والعام الدراسي

على الموقع، حدد الدور الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه وحدد العام الدراسي 2024.

إدخال بيانات الطالب

اكتب بعناية بيانات الطالب المطلوبة مثل رقم الامتحان وأية معلومات أخرى مهمة.

النقر على زر البحث

بعد إدخال البيانات انقر على زر البحث للكشف عن نتيجة الطالب.

مواعيد بدء امتحانات الثالث المتوسط والإعدادي للعام 2023-2024

يشير وزير التربية في العراق إلى أن امتحانات الطلاب قد بدأت يوم الأحد الموافق 21 يناير الحالي لعام 2024 في جميع أنحاء العراق تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية العراقية للحفاظ على سرية امتحانات الطلاب بهدف ضمان العدل والأمانة في عملية التقييم يسعى التركيز الدائم على سرية الامتحانات إلى توفير بيئة عادلة للطلاب حيث يمكن لكل طالب أن يحصل على حقه الكامل من الدرجات دون أي تأثير غير عادل يعكس الوزير التزام الحكومة بتقديم تعليم ذي جودة عالية وضمان نزاهة وفعالية عملية التقييم لجميع الطلاب في العراق.