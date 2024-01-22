“هنـــا” كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 أخر وجبة

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تم الكشف عن قوائم الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم البرامج الاجتماعية التابعة للحكومة العراقية، حيث يقدم الدعم المالي لفئات متعددة من المواطنين، وخاصة للفئات ذات الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم توفير رابط حصري يتيح للمواطنين الاطلاع على قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 في جميع محافظات العراق أعلنت وزارة العمل العراقية أن القوائم قد أصبحت نهائية بعد استكمال عمليات فحص ودراسة الطلبات التي قدمها المواطنون بهدف الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أولا، يتعين علينا الوصول إلى منصة “مظلتي” عبر الإنترنت.

يتبع ذلك تحديد الوجبة الأخيرة والمحافظة التي يسكن فيها المتقدم.

بعد ذلك، نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن الأسماء.

بمجرد إدخال البيانات، يتعين علينا النقر على أيقونة “استعلم” أو “تحميل” بعد لحظات قليلة.

ستظهر قوائم الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

شروط الرعاية الإجتماعية 2024