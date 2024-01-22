تردد القنوات

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024 وطريقة فك التشفير

ahmedalyمنذ 7 دقائق
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تردد قناة الجزائرية الأرضية
تردد قناة الجزائرية الأرضية

يبدو أن تردد قناة الجزائرية الأرضية مازال هو الموضوع الأكثر بحثًا على محركات البحث، وذلك من أجل مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن المباريات تبث بشكل حصري على مجموعة قنوات بين سبورت القطرية المدفوعة، وهو ما يجعل الكثير من المتابعين ومن محبي الكرة في قارة أفريقيا يرغبون في ضبطها من أجل الاستمتاع المجاني.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

تحرص قناة الجزائرية الأرضية على بث العديد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، وخاصة اللقاءات بين المنتخبات العربية، وتبث القناة دون تشفير وبجودة عالية مما يجعلها مفضلة لدى الكثيرون، ويمكنك ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية واستقبال القناة على التردد التالي:

  • على القمر الصناعي نايل سات.
  • على التردد 11680.
  • باستقطاب عمودي.
  • بمعادل ترميز 27500.
  • ومعامل تصحيح خطأ 5 /6.

الآن كل ما عليك أن تقوم بضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية كالتالي:

  1. اضغط على القائمة من جهاز التحكم.
  2. ثم الخيارات.
  3. التثبيت.
  4. الإدخال اليدوي.
  5. حدد القمر الصناعي.
  6. ادخل التردد.
  7. اختر الاستقطاب ومعادل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ثم اضغط أوك.
  8. أخيرًا اضغط بحث ثم حفظ التغييرات.

أما عن طريقة فك التشفير فمن خلال:

  1. ضبط القناة، ثم الضغط على إعدادات.
  2. كتابة الرقم السري وغالبًا ما يكون 1111 أو 0000.
  3. بعدها قم بإدخال الشفرة 11000000000000.

قائمة القنوات لنقل مباريات كأس الأمم

القناةالقمر الصناعيترددمعادل ترميزمعامل تصحيح الخطأاستقطاب
بين سبورت المفتوحةنايل سات11052275003/ 4عمودي
بين سبورت أتش دينايل سات11054275002 /3أفقي
بين سبورتسهيل سات11566275002 /3أفقي
بين سبورت 2سهيل سات11566275002 / 3أفقي
بين سبورت 7نايل سات12604275002 / 3أفقي
بين سبورت 7سهيل سات11623275002 / 3عمودي
بين سبورت اكسترانايل سات11054275002 / 3عمودي
بين سبورت اكسترا 2نايل سات12604275002 / 3عمودي
بين سبورت ماكسنايل سات11585275002 / 3عمودي

قم بضبط القنوات الآن لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وكأس الأمم الآسيوية وكل المنافسات الكروية المهمة بجودة الأتش دي.

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ahmedalyمنذ 7 دقائق
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