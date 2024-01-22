تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024 وطريقة فك التشفير
يبدو أن تردد قناة الجزائرية الأرضية مازال هو الموضوع الأكثر بحثًا على محركات البحث، وذلك من أجل مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن المباريات تبث بشكل حصري على مجموعة قنوات بين سبورت القطرية المدفوعة، وهو ما يجعل الكثير من المتابعين ومن محبي الكرة في قارة أفريقيا يرغبون في ضبطها من أجل الاستمتاع المجاني.
تردد قناة الجزائرية الأرضية
تحرص قناة الجزائرية الأرضية على بث العديد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، وخاصة اللقاءات بين المنتخبات العربية، وتبث القناة دون تشفير وبجودة عالية مما يجعلها مفضلة لدى الكثيرون، ويمكنك ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية واستقبال القناة على التردد التالي:
- على القمر الصناعي نايل سات.
- على التردد 11680.
- باستقطاب عمودي.
- بمعادل ترميز 27500.
- ومعامل تصحيح خطأ 5 /6.
الآن كل ما عليك أن تقوم بضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية كالتالي:
- اضغط على القائمة من جهاز التحكم.
- ثم الخيارات.
- التثبيت.
- الإدخال اليدوي.
- حدد القمر الصناعي.
- ادخل التردد.
- اختر الاستقطاب ومعادل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ثم اضغط أوك.
- أخيرًا اضغط بحث ثم حفظ التغييرات.
أما عن طريقة فك التشفير فمن خلال:
- ضبط القناة، ثم الضغط على إعدادات.
- كتابة الرقم السري وغالبًا ما يكون 1111 أو 0000.
- بعدها قم بإدخال الشفرة 11000000000000.
قائمة القنوات لنقل مباريات كأس الأمم
|القناة
|القمر الصناعي
|تردد
|معادل ترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|استقطاب
|بين سبورت المفتوحة
|نايل سات
|11052
|27500
|3/ 4
|عمودي
|بين سبورت أتش دي
|نايل سات
|11054
|27500
|2 /3
|أفقي
|بين سبورت
|سهيل سات
|11566
|27500
|2 /3
|أفقي
|بين سبورت 2
|سهيل سات
|11566
|27500
|2 / 3
|أفقي
|بين سبورت 7
|نايل سات
|12604
|27500
|2 / 3
|أفقي
|بين سبورت 7
|سهيل سات
|11623
|27500
|2 / 3
|عمودي
|بين سبورت اكسترا
|نايل سات
|11054
|27500
|2 / 3
|عمودي
|بين سبورت اكسترا 2
|نايل سات
|12604
|27500
|2 / 3
|عمودي
|بين سبورت ماكس
|نايل سات
|11585
|27500
|2 / 3
|عمودي
قم بضبط القنوات الآن لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وكأس الأمم الآسيوية وكل المنافسات الكروية المهمة بجودة الأتش دي.