شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 minha anem dz الجزائرية

يبدو أن منحة المرأة الماكثة في البيت تعتبر أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين الجزائريين، خاصة بعد أن أكد الرئيس الجزائري أن الحكومة ترغب في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المرأة، خاصة التي لا عمل لها، ولا مصدر دخل لها، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطنات الجزائريات.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

حددت الحكومة الجزائرية عدة شروط للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وتلك الشروط هي:

أنا تكون جزائرية الجنسية. مقيمة بالكامل داخل الجزائر. لا تعمل. لا مصدر دخل ثابت لها. لا تمتلك عقارات أو أصول باهظة. لا تمتلك أرصدة بنكية كبيرة. ولا تملك تسجيل تجاري. لديها شهادة مؤهل جامعي. مسجلة في وكالة التشغيل الوطنية. أخيرًا إن كانت متزوجة فألا يكون زوجها لديه مصدر دخل ثابت أو وظيفة مستقرة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

أولًا: الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة التشغيل الوطنية.

ثانيًا: الضغط على أيقونة “منحة المرأة”.

ثالثًا: حددي الولاية محل السكن.

رابعًا: استكملي البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

خامسًا: ارفعي المستندات المطلوبة للتسجيل، ولابد أن تكون مستندات حديثة وواضحة.

سادسًا: تأكدي من صحة البيانات الخاصة بك واضغطي على “إرسال” لاستكمال طلبك.

أما عن المستندات المطلوبة فهي كالتالي: